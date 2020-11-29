29 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

BB Erzurumspor 2-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

4 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında sahasında Fraport TAV ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen ev sahibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

'in 10. hafta maçında , 'u ağırladı. 4 gollü mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 berabere bitti.

Ev sahibinin gollerini 29. dakikada Kaan Kanak ve 89'da Gomes kaydetti. Konuk takımın golleri ise 61. dakikada Veysel Sarı ve 65'te Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.

Mücadelede Antalyaspor adına Naldo 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor 9 puana yükselirken, Antalyaspor da 10 puana ulaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Alanyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör