29 Kasım 2020, Pazar
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BB Erzurumspor 2-2 Antalyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen ev sahibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor'u ağırladı. 4 gollü mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 berabere bitti.
Ev sahibinin gollerini 29. dakikada Kaan Kanak ve 89'da Gomes kaydetti. Konuk takımın golleri ise 61. dakikada Veysel Sarı ve 65'te Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.
Mücadelede Antalyaspor adına Naldo 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor 9 puana yükselirken, Antalyaspor da 10 puana ulaştı.
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