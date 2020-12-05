Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u Diagne, Pablo (k.k.) ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Hatayspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 32. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada Pablo Santos (k.k.) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 23'e yükselterek lider Aytemiz Alanyaspor ile puanını eşitledi ve averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 2. yenilgisini alan ve 3 maç eksiği bulunan Hatayspor ise 12 puanla 14. sırada kaldı.

GALATASARAY - HATAYSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Burak Can, Popov, Sackey, Aabid, Selim, Akintole, Traore, Diouf

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi bir performans sergileyen takımının ilk 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi önüne Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı.

ARDA, OKAN VE BELHANDA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi.

Corona virüsü testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

FALCAO, SARACCHİ, BABEL VE ELABDELLAOUİ YİNE YOK

Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.

DIAGNE, DIOP'U UNUTMADI

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'u andı.

Diagne, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı.

HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Ligin 10. haftasını maç yapmadan geçiren Akdeniz temsilcisinde genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Munir Mohand Mohamedi, Strahil Popov, Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Aabid Rayane, Babajide Akintole, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Mame Diouf ilk 11'i ile çıkardı.

Erdoğan, 9. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Selim'in uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Akintola'nın aşırtma vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.



25'inci dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.



32'nci Feghouli'nin sağdan kanattan ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Diagne'nin, sol çaprazdan şutunda top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



48'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in şutunda top dışarıya çıktı.



52'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında ceza sahası içinde Diagne'nin bekletmeden vuruşu üstten auta gitti.



64'üncü dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Oğulcan'ın indirdiği top, Atakaş Hatayspor savunmasında Santos'a çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.



73'üncü dakikada Boupendza'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, penaltı noktası üzerinden vuruşunda top az farkla auta çıktı.



87'nci dakikada Taylan'ın sağ taraftan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Ömer, meşin yuvarlağı topuk pasıyla Emre Akbaba'ya bıraktı. Emre'nin sol çaprazdan sert vuruşunda top yandan auta gitti.



90+3'üncü Kerem, topla ceza sahasına ilermesi sonrası pasını Ömer'e çıkardı. Ömer'in tekrar ceza sahası içerisine çevirdiği topa genç oyuncu Kerem topu ağlarla buluturdu. Ancak atılan gol, yan hakemin bayrağı sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



90+5'inci dakikada ise VAR uyarısı sonucu karşılaşmanın hakemi pozisyonu gol olarak değerlendirdi: 3-0.



Mücadele sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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