09 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Hatayspor 3-0 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erteleme maçında kazanan Hatay
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında , sahasında BB 'u , (k.k.) ve 'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'de corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta maçında Hatayspor ile BB , Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 40. dakikada , 47. dakikada (k.k.) ve 58. dakikada 'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Hatayspor bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.

Göztepe serisini sürdürdü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Göztepe - Alanyaspor maçında 'ırkçılık' protestosu Göztepe - Alanyaspor maçında 'ırkçılık' protestosu
Göztepe serisini sürdürdü! Göztepe serisini sürdürdü!
Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör