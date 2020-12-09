Süper Lig'de corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta maçında Hatayspor ile BB Erzurumspor, Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, rakibini 40. dakikada Mame Diouf, 47. dakikada Osman Çelik (k.k.) ve 58. dakikada Babajide David'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Hatayspor bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.

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