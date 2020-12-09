Süper Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada Göztepe, sahasında Alanyaspor'u ağırladı. İzmir ekibi Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Alanspor ise zirve yolunda önemli puan kaybı yaşadı.

Süper Lig'de, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Göztepe 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zlatko Tripic kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI!

Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Alanyaspor ise iyi başlangıç yaptığı ligde üst üste ikinci maçtan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 18'e yükseltirken Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

SALİH UÇAN BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

Alanyaspor'un Göztepe ile oynadığı maçta sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü. Orta saha oyuncusu, sarı kart ile birlikte Beşiktaş maçını kaçıracak. Alanyaspor'da bir önceki maçta kırmızı kart gören Çağdaş Atan da Beşiktaş maçında kulübüde yer alamayacak.

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