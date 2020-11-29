29 Kasım 2020, Pazar

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Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet, Sadiku, Brecka, Haddadi, Hadergjonaj, Anıl, Tirpan, Koomson, Varga, Alan

Gençlerbirliği: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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