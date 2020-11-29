Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Ahmet, Sadiku, Brecka, Haddadi, Hadergjonaj, Anıl, Tirpan, Koomson, Varga, Alan

Gençlerbirliği: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

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