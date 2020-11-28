Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, Muhammet Demir.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Hadebe, Semih Kaya, Karim Hafez, Acquah, Cueva, Lukoki, Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük.

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