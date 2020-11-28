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Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında FK ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde FK ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Gaziantep: , Oğuz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Olkowski, Vetrih, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, .

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, , Hadebe, , Karim Hafez, Acquah, Cueva, Lukoki, Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, .

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