Göztepe - Alanyaspor maçında 'ırkçılık' protestosu

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada Göztepe ile Alanyaspor karşılaştı. Başakşehir maçındaki Webo'ya yapılan ırkçılık skandalı bu maçta da tepkiyle karşılandı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada Göztepe ile Alanyaspor karşılaştı.

Göztepe - Alanyaspor maçında oyuncular, başlama vuruşundan sonra 10 saniye boyunca hareketsiz kalarak ırkçılığı protesto etti.

Şampiyonlar Ligi maçında Pierre Webo'ya söylenen söz tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.



UEFA'DAN KARAR ÇIKTI



PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında 4. hakemin Pierre Webo için kullandığı ırkçı sözlerin ardından UEFA da harekete geçti. Son yıllarda Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı özellikle Şampiyonlar ligi maçlarında bu duruma karşı ciddi tepkiler gösteriliyordu. Bu akşamki maçta da UEFA'dan bir dizi hamle geldi. Buna göre, iki takım futbolcuları "Irkçılığa hayır" yazan tişörtler giyecekler ve Parc des Princes Stadı'nın reklam panolarında da yine ırkçılık karşıtı sözler yer alacak.

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