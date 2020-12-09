09 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Göztepe - Alanyaspor maçında 'ırkçılık' protestosu

Göztepe - Alanyaspor maçında 'ırkçılık' protestosu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak 'de meydana gelen sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada ile karşılaştı. maçındaki Webo'ya yapılan ırkçılık skandalı bu maçta da tepkiyle karşılandı.

'in 7. haftasında oynanması planlanan ancak 'de meydana gelen sebebiyle bugüne ertelenen karşılaşmada ile karşılaştı.

Göztepe - Alanyaspor maçında oyuncular, başlama vuruşundan sonra 10 saniye boyunca hareketsiz kalarak ırkçılığı etti.

Şampiyonlar Ligi maçında 'ya söylenen söz tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.

UEFA'DAN KARAR ÇIKTI

- maçının 13. dakikasında 4. hakemin Pierre Webo için kullandığı ırkçı sözlerin ardından UEFA da harekete geçti. Son yıllarda Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı özellikle Şampiyonlar ligi maçlarında bu duruma karşı ciddi tepkiler gösteriliyordu. Bu akşamki maçta da UEFA'dan bir dizi hamle geldi. Buna göre, iki takım futbolcuları "Irkçılığa hayır" yazan tişörtler giyecekler ve Parc des Princes Stadı'nın reklam panolarında da yine ırkçılık karşıtı sözler yer alacak.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Hatayspor - BB Erzurumspor | CANLI Hatayspor - BB Erzurumspor | CANLI
Göztepe Alanyaspor | CANLI Göztepe Alanyaspor | CANLI
Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör