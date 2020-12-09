09 Aralık 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Alanyaspor'da Salih Uçan şoku! Beşiktaş maçında yok

Alanyaspor'da Salih Uçan şoku! Beşiktaş maçında yok
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

'da şoku yaşanıyor... ile oynanan maçta gören Salih Uçan, haftaya oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'da şoku yaşanıyor... ile oynanan maçta gören Salih Uçan, cezalı duruma düştü.

Salih Uçan, bu sarı kartın ardından ile oynanacak 12. hafta maçında forma giyemeyecek.

26 yaşındaki Salih Uçan bu sezon 11 maçta forma giymiş ve 1 gollük performans sergilemişti.

Alanyaspor'da bir önceki maçta kırmızı kart gören Çağdaş Atan da Beşiktaş maçında kulübüde yer alamayacak.

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