09 Aralık 2020, Çarşamba
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Alanyaspor'da bir önceki maçta kırmızı kart gören Çağdaş Atan da Beşiktaş maçında kulübüde yer alamayacak.
Alanyaspor'da Salih Uçan şoku! Beşiktaş maçında yok
Alanyaspor'da Salih Uçan şoku yaşanıyor... Göztepe ile oynanan maçta sarı kart gören Salih Uçan, haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Alanyaspor'da Salih Uçan şoku yaşanıyor... Göztepe ile oynanan maçta sarı kart gören Salih Uçan, cezalı duruma düştü.
Salih Uçan, bu sarı kartın ardından Beşiktaş ile oynanacak 12. hafta maçında forma giyemeyecek.
26 yaşındaki Salih Uçan bu sezon 11 maçta forma giymiş ve 1 gollük performans sergilemişti.
Alanyaspor'da bir önceki maçta kırmızı kart gören Çağdaş Atan da Beşiktaş maçında kulübüde yer alamayacak.
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