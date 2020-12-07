07 Aralık 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan zorlu karşılaşma 1-1 berabere bitti. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı. İşte 11. haftası sona eren Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 21:43
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

21- Ankaragücü - 2 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

20- Denizlispor - 6 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

19 - Gençlerbirliği - 8 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

18- Kayserispor - 9 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 11. hafta

17- Erzurumspor - 9 Puan

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