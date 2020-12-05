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Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen ve araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Zargo Toure, Polomat, Berat Özdemir, Piris, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Candeias, Sio.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Adam Bareiro, Davidson, Babacar.

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