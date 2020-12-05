Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen ve araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Zargo Toure, Polomat, Berat Özdemir, Piris, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Candeias, Sio.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Adam Bareiro, Davidson, Babacar.

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