Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen ve araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Umut Bulut, Tetteh, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Skrtel, Mbombo, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Deniz, Gulbrandsen, Demba Ba.

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