Erman Toroğlu'dan Radamel Falcao'ya sert eleştiri!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Hatayspor maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan Radamel Falcao ile ilgili sert ifadeler kullandı.

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