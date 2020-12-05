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Erman Toroğlu Galatasaray - Hatayspor maçının ilk yarısını yorumladı! "Fatih Öztürk Galatasaray'ın kalecisi değil"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Hatayspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fatih Öztürk ile ilgili "Galatasaray'ın kalecisi değil" dedi.
05.12.2020
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