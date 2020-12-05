Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Turuncu-lacivertlileri golü 45+1. dakikada Giuliano'dan gelirken, Malatya ekibinin golünü 50. dakikada Carlos Ponck (k.k.) kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 11'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem'in çektiği şutu az farkla auta çıktı.
45+1'inci dakikada sol kanatta ceza sahası içerisine açılan ortada topla buluşan Giuliano şutunu çekti, top filelerle buluştu: 1-0.
50'nci dakikada ceza sahası içerisine gönderilen topla buluşan Adem şutunu çekti. Rodrigues'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem'in şutunda top auta çıktı.
82'nci dakikada ceza sahası dışından İrfan Can'ın direkt kaleye vurduğu frikik şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
90+1'inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti. Topu kaleci Fehmi çıkardı.
90+2'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Tetteh kafa vuruşunu yaptı, top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.
90+4'üncü dakikada ceza sahası içerinde şutunu çeken Demba Ba'nın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1'lik eşitlik ile noktalandı.
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