05 Aralık 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir Malatya'ya takıldı
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında Medipol , deplasmanda ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'in 11. haftasında ile , Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Turuncu-lacivertlileri golü 45+1. dakikada Giuliano'dan gelirken, Malatya ekibinin golünü 50. dakikada Carlos Ponck (k.k.) kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 11'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem'in çektiği şutu az farkla auta çıktı.

45+1'inci dakikada sol kanatta ceza sahası içerisine açılan ortada topla buluşan Giuliano şutunu çekti, top filelerle buluştu: 1-0.

50'nci dakikada ceza sahası içerisine gönderilen topla buluşan Adem şutunu çekti. Rodrigues'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem'in şutunda top auta çıktı.

82'nci dakikada ceza sahası dışından İrfan Can'ın direkt kaleye vurduğu frikik şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

90+1'inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti. Topu kaleci Fehmi çıkardı.

90+2'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Tetteh kafa vuruşunu yaptı, top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içerinde şutunu çeken Demba Ba'nın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1'lik eşitlik ile noktalandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Galatasaray - Hatayspor | İlk 11'ler belli oldu Galatasaray - Hatayspor | İlk 11'ler belli oldu
Konya Erzurum'a geçit vermedi Konya Erzurum'a geçit vermedi
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör