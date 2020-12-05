Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Turuncu-lacivertlileri golü 45+1. dakikada Giuliano'dan gelirken, Malatya ekibinin golünü 50. dakikada Carlos Ponck (k.k.) kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 11'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



6'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem'in çektiği şutu az farkla auta çıktı.



45+1'inci dakikada sol kanatta ceza sahası içerisine açılan ortada topla buluşan Giuliano şutunu çekti, top filelerle buluştu: 1-0.



50'nci dakikada ceza sahası içerisine gönderilen topla buluşan Adem şutunu çekti. Rodrigues'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.



78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem'in şutunda top auta çıktı.



82'nci dakikada ceza sahası dışından İrfan Can'ın direkt kaleye vurduğu frikik şutunu kaleci Ertaç kurtardı.



90+1'inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh şutunu çekti. Topu kaleci Fehmi çıkardı.



90+2'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Tetteh kafa vuruşunu yaptı, top direğe çarparak geri oyun alanına döndü.



90+4'üncü dakikada ceza sahası içerinde şutunu çeken Demba Ba'nın şutunu kaleci Ertaç kurtardı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve 1-1'lik eşitlik ile noktalandı.

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