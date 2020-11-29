29 Kasım 2020, Pazar

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BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında BB. Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Arturo Mina, Kaan Kanak, Ibrahim Sissoko, Obertan, Novikovas, Mitchell Donald, Rashad Muhammed, Ricardo Gomes.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, , Naldo, Kudryashov, Ufuk Akyol, , Sidney Sam, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

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