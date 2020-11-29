Süper Lig'in 10. haftasında BB. Erzurumspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BB. ERZURUMSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Arturo Mina, Kaan Kanak, Ibrahim Sissoko, Obertan, Novikovas, Mitchell Donald, Rashad Muhammed, Ricardo Gomes.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

DİĞER