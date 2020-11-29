29 Kasım 2020, Pazar

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Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Konyaspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Babacar.

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Guilherme, Alper Uludağ, Abdülkerim Bardakçı, Jevtovic, Milosevic, Miya, Cikalleshi, Kravets.

BB. Erzurumspor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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