Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak edilyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Konyaspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Babacar.

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Guilherme, Alper Uludağ, Abdülkerim Bardakçı, Jevtovic, Milosevic, Miya, Cikalleshi, Kravets.

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