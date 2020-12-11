11 Aralık 2020, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika: Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi şoku!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 11.12.2020

Son dakika haberi: şampiyonu, 2022-23 sezonunda 'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek.

şampiyonu, 2022-23 sezonunda 'ne direkt katılım hakkı elde edemeyecek.

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