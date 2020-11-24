Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı oynanan 5 maçla devam etti. Günün ilk karşılaşmasında Hatayspor sahasında Rizespor ile karşılaştı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ankaragücü'nü ağırlayan Göztepe ise sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Günün aynı saatinde oynanan bir diğer maçta ise Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Günün son karşılaşmalarında ise Trabzonspor evinde Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederken Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...