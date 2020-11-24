24 Kasım 2020, Salı

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte sezonun favorisi
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

'de 9 hafta geride kalırken, şampiyonluk oranları güncellendi. , 1.80'lik oranıyla şampiyonluğunun favorisi olarak belirlendi.

'de ilk 9 hafta geride kalırken, İddia Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte ligdeki şampiyonluk oranları:

1.80-
3.25-
7.50-
11.00-
12.00-
30.00- Trabzonspor

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