Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde ilk maçına çıkan bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0 kazanarak 57 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde ilk maçına çıkan bordo-mavililer, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Konuk ekibin 39. dakikada VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 9 puana yükselirken BB Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol taraftan Baker'in savunmanın arkasına pasında, bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunda top yandan auta gitti.

7. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

20. dakikada Novikas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmak istediği top Mina'nın önüne düştü. Bu oyuncunun kafasında çizgi önünde Vitor Hugo kafa ile meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

23. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdulkadir Ömür'ün ceza alanı sağ tarafından pasında, Ekuban yerden vuruşla topu kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topu kontrol eden Obertan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada Ekuban'ın ara pasında, kaleci Kayacan Erdoğan'dan sıyrılan Afobe'nin çapraz pozisyonda şutunda top üsten auta gitti.

38. dakikada Rashad Muhammed'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.

39. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Gomes'in çıkardığı topu arka direkte Marlon, Rashad Muhammed'ten önce dokunarak ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, Marlon'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Kaan Kanak'ın soldan yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top yakın mesafedeki Rashad Muhammed'in önüne düştü. Bu futbolcunun savunmaya rağmen altı pastan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

60. dakikada Ekuban'ın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Baker'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada Kaan Kanak'ın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sağ köşesine gelen topu kornere çeldi.

83. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

90+2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya şutunda top Kayacan'dan döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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