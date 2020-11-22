22 Kasım 2020, Pazar

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Göztepe 3-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU-ÖZET

Göztepe 3 puanı 3 golle aldı!
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'in 9. haftasında sahasında 'nü ağırladı. İzmir temsilcisi 3 puanı 3 golle aldı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

'in 9. hafta maçında , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 10. ve 68. dakikalarda Ndiaye, 62'de Halil Akbunar kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 90+2'de Borven'in ayağından geldi. Başkent temsilcisi 29. dakikada Endri Çekici'nin penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 11 puana yükselirken, Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada orta alandan atılan ara pasla ceza sahası dışında kaleciyle karşı karşıya kalan Saba, şutunu attı ancak top kaleci İrfan Can'da kaldı.

10'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Göztepe atağında ceza sahası içinde havalanan topu Guilherme kafayla kalenin önüne yönlendirdi, topa yükselen Cherif, kafa vuruşuyla topu kalecinin üstünden aşırtarak ağlarla buluşturdu: 1-0

25'inci dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Murat Paluli, Endri Çekici'yi düşürdü. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

30'uncu dakikada Ankaragücü'nün kazandığı penaltı atışını kullanan Endri Çekici, topu üstten auta gönderdi..

37'nci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Saba, ceza sahasına ortaladı, topa gelişine vuran Bolingi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

38'inci dakikada Atila Turan'ın ceza sahası içine çevirdiği topu Saba boş kaleye vurdu ancak Titi sağ ayağıyla topu kale çizgisinin üzerinden çıkardı.

62'nci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Nwobodo, çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, Halil meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

66'ncı dakikada Göztepe'de Murat Paluli, sağ kanattan ceza sahası içine girerek topu kale önüne çevirdi, Cherif'in arkaya bıraktığı topa Obinna vurdu ancak top üst direkten döndü.

67'nci Göztepe golleri üçledi. Nwobodo'nun ara pasıyla topla buluşan Cherif, ceza sahası içine girdi ve defansı çalımlayarak sol çaprazdan şutunu attı: 3-0

74'üncü dakikada orta alandan atak yapan Ankaragücü'nde Paintsil'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bolingi, kaleye şutunu gönderdi ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

79'uncu dakikada Göztepe'de Halil Akbunar, sol kanattan defansı çalımlayarak ceza sahasına girdi, sol çaprazda dar açıdan şut atan Halil'in pozisyonunda kaleci Friedrich topu güçlükle kornere çeldi.

88'inci dakikada kullanılan kornerde Bolingi kafayı vurdu, kaleci İrfan Can topu son anda kornere tokatladı.

90+2'nci dakikada Ankaragücü golü buldu. Emre Güral'ın orta alandan attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Borven, kaleci İrfan Can'ı çalımlayarak topu ağlarla gönderdi. 3-1

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