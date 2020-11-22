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Ankaragücü'nde Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de flaş ayrılık! Görevine son verildi
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

ekiplerinden Ankaragücü'nde ile yolların ayrıldığı açıklandı.

ekiplerinden Ankaragücü'nde ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Fuat ÇAPA'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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