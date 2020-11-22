Konyaspor 2-1 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 9. haftasından Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Her iki takımında çok fazla pozisyona girdiği mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Ev sahibi takımın gollerini 48. dakikada Skubic, 89. dakikada Musa Çağıran kaydederken, konuk takımın golü 17. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor 12 puana yükselirken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17'nci dakikada Ahmet'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.
48'inci dakikada Alper'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
79'uncu dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.
88'inci dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Musa Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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