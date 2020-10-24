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Kasımpaşa - Göztepe maçında tartışmalı karar! VAR incelemesi sonrası...

Kasımpaşa - Göztepe maçında tartışmalı VAR kararı!
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

'in 6. haftasında oynanan - maçına Video Yardımcı Hakem (VAR) damgasını vurdu. Ev sahibi takımın 7. dakikada bulduğu gol sonrası VAR incelemesinin 4 dakikadan fazla sürmesi tartışmalara yol açtı. İşte detaylar...

'in 6. haftasının açılış mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Stadı'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanırken, VAR kararı maç damgasını vurdu. ekibinin 7. dakikada Armin Hodzic ile bulduğu golün ardından maçın hakemi , 4 dakikayı aşan VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

Hakem Burak Şeker'in VAR incelemesinde 4 dakikadan fazla süre geçirmesi futbol camiasında tartışmalara neden oldu.

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