24 Ekim 2020, Cumartesi
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Kasımpaşa - Göztepe maçında tartışmalı karar! VAR incelemesi sonrası...
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa - Göztepe maçına Video Yardımcı Hakem (VAR) damgasını vurdu. Ev sahibi takımın 7. dakikada bulduğu gol sonrası VAR incelemesinin 4 dakikadan fazla sürmesi tartışmalara yol açtı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 6. haftasının açılış mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanırken, VAR kararı maç damgasını vurdu. İstanbul ekibinin 7. dakikada Armin Hodzic ile bulduğu golün ardından maçın hakemi Burak Şeker, 4 dakikayı aşan VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.
Hakem Burak Şeker'in VAR incelemesinde 4 dakikadan fazla süre geçirmesi futbol camiasında tartışmalara neden oldu.
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