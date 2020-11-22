Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Akdeniz temsilcisinin gollerini 35. dakikada Aabid ve 90+7. dakikada Boupendza kaydederken, Karadeniz ekibinin golleri 12. dakikada Diouf (k.k.) ve 64. dakikada Boldrin'den geldi.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, 28 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Hatayspor ise haftayı bay geçecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Isaac Sackey'in ceza sahasından çektiği sert şut kalenin üzerinden auta çıktı.
10. dakikada Aabid Rayene'nin sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen David Akintole'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.
12. dakikada Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mame Diouf'un ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada Diof'un topuk pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Aabid'in şık vuruşunda top filelere gitti. 1-1
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