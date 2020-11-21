21 Kasım 2020, Cumartesi

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Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Denizlispor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gaziantep FK maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray, Andre Sousa, Maxim, , Mirallas, Dicko

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor - Gaziantep FK maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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