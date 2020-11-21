21 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPorts 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio.

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Pelkas, Perotti, Samatta

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK!

Fenerbahçe'de , Nazım Sangare, Enner Valencia, Kemal Ademi, ve Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

EROL BULUT'UN DALYA HEYECANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü , teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek.

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