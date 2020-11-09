Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! İşte 9-10-11. haftanın programları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden 9,10 ve 11. hafta programlarını açıkladı. Buna göre 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ayrıca Süper Lig'de corona virüsü nedeniyle ertelenen Hatayspor-BB Erzurumspor ve İzmir depremi sebebiyle oynanamayan Göztepe-Alanyaspor maçları 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. | Son dakika Süper Lig haberleri

TFF, resmi internet sitesinden 9-10 ve 11. haftanın programlarını açıkladı. Buna göre 9. haftada oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 21 Kasım Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

DERBİ TARİHİ DE BELLİ OLDU!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de tarihi belli oldu. Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek dev derbi 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Federasyon ayrıca ertelenen maçların tarihini de açıkladı:

Süper Lig'de daha önce ertelenen iki karşılaşmanın programı belli oldu.

Covid-19 sebebiyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 5. Hafta karşılaşması ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşmanın başlama saati de 19.30 olarak belirlendi.

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