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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken, şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetimi; Alanyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bulunduğu şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi... | Son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 09.11.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 14:47
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'in 8. haftasının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fenerbahçe, evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup olmuş, Galatasaray Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüş, Beşiktaş Gaziantep deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Öte yandan Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 berabere kalırken, Başakşehir Gençlerbirliği'ni son dakika golüyle 2-1 mağlup etmişti.

İşte İddaa'nın açıkladığı şampiyonluk oranları ve son güncelleme;

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Trabzonspor: 35.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Alanyaspor: 13.00

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