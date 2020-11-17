TFF ile beIN Sports anlaştı! Yayıncı kuruluş...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile resmen duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında "TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Grubu'nun CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti.
Soysal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
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