17 Kasım 2020, Salı

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TFF ile beIN Sports anlaştı! Yayıncı kuruluş...

TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile resmen duyurdu. açıklamasında " ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. ; () Başkanı ve beIN Media Grubu'nun 'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi. , yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

Soysal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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