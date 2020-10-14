Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu. 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.
İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:
17 Ekim Cumartesi
13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler
16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek
18 Ekim Pazar
13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler
16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar
19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazartesi
20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge
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