14 Ekim 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı!
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

'de 5. haftanın hakemleri belli oldu. Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak - maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan - Başakşehir maçına MHK, 'i atadı.

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar

13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge

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