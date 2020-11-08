08 Kasım 2020, Pazar

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Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Hafta içinde dünya devi 'ı mağlup eden Başakşehir, Gençlerbirliği'ni de yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu mücadeleyi kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Medipol , Stadyumu'nda ile kozlarını paylaşacak. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk edecek olan Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor. Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan ile Bogdan Stancu bu maçta görev alamayacak. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında. Maç öncesinde futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gençlerbirliği maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: , Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç,

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego Angelo, Polomat, Piris, , Candeias, Furman, , İlker Karakaş

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