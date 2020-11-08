Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Hafta içinde dünya devi Manchester United'ı mağlup eden Başakşehir, Gençlerbirliği'ni de yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği ise zorlu mücadeleyi kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk edecek olan Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor. Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Salih Dursun ile Bogdan Stancu bu maçta görev alamayacak. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında. Maç öncesinde futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gençlerbirliği maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego Angelo, Polomat, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Furman, Sefa Yılmaz, İlker Karakaş

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