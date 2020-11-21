21 Kasım 2020, Cumartesi

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Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Karagümrük - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Zukanovic, Dobrovoljv, Koray, Sabo, Lucas Biglia, Ndao, Ndiaye, Darri, Sobiech

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, , Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

Fatih Karagümrük'te sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da ise Aaron Appindangoye ve Jorge Felix sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karagümrük - Sivasspor maçında düdük çalacak.

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