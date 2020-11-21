Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Zukanovic, Dobrovoljv, Koray, Sabo, Lucas Biglia, Ndao, Ndiaye, Darri, Sobiech
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin, Hakan Arslan, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode
Fatih Karagümrük'te sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da ise Aaron Appindangoye ve Jorge Felix sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karagümrük - Sivasspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak.
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