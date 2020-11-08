08 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak olan iki ekip, bu maçtan 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan iki takımın mücadelesinde düdük çalacak. Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hatayspor maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf

Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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