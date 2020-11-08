Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşacak olan iki ekip, bu maçtan 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Kayserispor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan iki takımın mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak. Kritik mücadelenin detayları futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Hatayspor maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf
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