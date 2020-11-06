06 Kasım 2020, Cuma

SÜPER LİG

Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET

Kartal Antep'e takıldı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'in 8. haftasında FK, sahasında 'ı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Oynadığı son iki maçı da kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK mağlubiyetiyle serisini sürdüremedi.

'de heyecan devam ediyor... 8. haftanın açılış maçında FK ile kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan 'nun yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Oynadığı son iki maçı da kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK mağlubiyetiyle serisini sürdüremedi.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller 44. dakikada Kevin Mirallas, 63. dakikada Muhammet Demir' ve 90+8. dakikada Kenan Demir'den geldi.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 61. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 11'e çıkardı, Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

ERSİN KIZARDI

Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmayı 10 kişi tamamlandı. Siyah-beyazlı takımın genç kalecisi Ersin Destanoğlu 55. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Sergen Yalçın 4. hakeme ne söyledi? İşte o anlar haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
F.Bahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti! F.Bahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti!
PFDK kararları açıklandı! Sinan Gümüş... PFDK kararları açıklandı! Sinan Gümüş...
TFF duyurdu! Corona testi pozitif TFF duyurdu! Corona testi pozitif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör