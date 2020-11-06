Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Oynadığı son iki maçı da kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK mağlubiyetiyle serisini sürdüremedi.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Oynadığı son iki maçı da kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK mağlubiyetiyle serisini sürdüremedi.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller 44. dakikada Kevin Mirallas, 63. dakikada Muhammet Demir' ve 90+8. dakikada Kenan Demir'den geldi.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 61. dakikada Cyle Larin kaydetti.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 11'e çıkardı, Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.
ERSİN KIZARDI
Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmayı 10 kişi tamamlandı. Siyah-beyazlı takımın genç kalecisi Ersin Destanoğlu 55. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
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