Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Rizespor ise G.Saray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. 2001-02 sezonunda Rize'deki maçı sarı-kırmızılılar 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.