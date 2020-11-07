BB Erzurumspor ile Göztepe yenişemedi | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE
Süper Lig'in 8. haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşan BB Erzurumspor ile Göztepe Novikovas (p) ve Ndiaye'nin golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor ile Göztepe, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Ev sahibi takımın golünü 67. dakikada penaltıdan Arvydas Novikovas kaydetti. İzmir ekibinin golü ise 13. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.
Öte yandan ev sahibi takımdan Armando Sadiku 90+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından seken topa ceza alanı dışındaki Guilherme gelişine çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kale direği üzerinden az farkla auta gitti.
9. dakikada Novikovas'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Murat Uçar'ın yerden içeri gönderdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.
13. dakikada konuk ekip öne geçti. Halil Akbunar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan da seken topu çizgi önündeki Ndiaye kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Novikovas, direk dibine doğru sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
Öte yandan, müsabaka öncesi mavi-beyazlı futbolcular "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtlerle seremoniye çıktı.
Ayrıntılar geliyor...
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