04 Ekim 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa  Armin Hodzic'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa'ya Boşnak forvet!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

 takımlarından , transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet bölgesine takviye yaptı. ekibi takımlarından Fehervar'da oynayan 'i kadrosuna kattı.

ekiplerinden , takımı Fehervar'ın 25 yaşındaki golcüsü 'i renklerine bağladı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar takımının 25 yaşındaki Bosnalı santrafor oyuncusu Armin Hodzic, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Gilbert Koomson Kasımpaşa'da

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