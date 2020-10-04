Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala forvet bölgesine takviye yaptı. İstanbul ekibi Macaristan takımlarından Fehervar'da oynayan Armin Hodzic'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Macaristan takımı Fehervar'ın 25 yaşındaki golcüsü Armin Hodzic'i renklerine bağladı.



Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehervar takımının 25 yaşındaki Bosnalı santrafor oyuncusu Armin Hodzic, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.



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