06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçında 4. hakeme ne söyledi? İşte o anlar

Sergen Yalçın 4. hakeme ne söyledi? İşte o anlar
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Son dakika: 'in 8. hafta açılış maçında , deplasmanda FK'ya konuk oldu. Siyah-beyazlıların 55. dakikada 10 kişi kaldığı pozisyonun ardından ile 4. hakem arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte o anlar...

'de son 2 maçından da sahadan galibiyetle ayrılan , deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 55. dakikasında Ersin Destanoğlu rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu pozisyonun ardından ile maçın 4. hakemi arasındali diyalog ekranlara yansıdı.

Sergen Yalçın kararıyla ilgili, "Faul bile yok hocam" dedi.

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

İşte VAR kararıyla geçerli sayılan gol! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Gaziantep FK'lı futbolculardan anlamlı hareket! Gaziantep FK'lı futbolculardan anlamlı hareket!
İşte VAR kararıyla geçerli sayılan gol! İşte VAR kararıyla geçerli sayılan gol!
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör