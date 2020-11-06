Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçında 4. hakeme ne söyledi? İşte o anlar

Son dakika: Süper Lig'in 8. hafta açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Siyah-beyazlıların 55. dakikada 10 kişi kaldığı pozisyonun ardından Sergen Yalçın ile 4. hakem arasındaki diyalog dikkat çekti. İşte o anlar...

Süper Lig'de son 2 maçından da sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 55. dakikasında Ersin Destanoğlu rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu pozisyonun ardından Sergen Yalçın ile maçın 4. hakemi arasındali diyalog ekranlara yansıdı.

Sergen Yalçın kırmızı kart kararıyla ilgili, "Faul bile yok hocam" dedi.

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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