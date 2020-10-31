31 Ekim 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Başkent'te kazanan çıkmadı!
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. Haftasında ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İki takımında sayısız gol pozisyonuna girdiği mücadele 1-1 sonuçlandı. Bu müsabakanın ardından ev sahibi takım puanını 5'e yükselirken, Gaziantep FK ise 8’ye çıkardı.

'in 7. Haftasında ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İki takımında sayısız gol pozisyonuna girdiği mücadele 1-1 sonuçlandı. Bu müsabakanın ardından ev sahibi takım puanını 5'e yükselirken, Gaziantep FK ise 8'ye çıkardı.
Ev sahibi takımın golünü Daniel Candeias kaydederken, konuk takımın golünü penaltıdan Maxim attı.

Süper Lig: Fatih Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

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