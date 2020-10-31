Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. Haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İki takımında sayısız gol pozisyonuna girdiği mücadele 1-1 sonuçlandı. Bu müsabakanın ardından ev sahibi takım puanını 5'e yükselirken, Gaziantep FK ise 8’ye çıkardı.

Süper Lig'in 7. Haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İki takımında sayısız gol pozisyonuna girdiği mücadele 1-1 sonuçlandı. Bu müsabakanın ardından ev sahibi takım puanını 5'e yükselirken, Gaziantep FK ise 8'ye çıkardı.

Ev sahibi takımın golünü Daniel Candeias kaydederken, konuk takımın golünü penaltıdan Maxim attı.



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