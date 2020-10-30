Süper Lig: Fatih Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında BB Erzurumspor'u Ndiaye (2), Biglia (p), Ndao ve Sabo'nun golleriyle 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 7. haftasında Karagümrük ile BB Erzurumspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 11 ve 45+4. dakikalarda Ndiaye, 28. dakikada Biglia (p), 71. dakikada Ndao ve 90'da Erik Sabo'nun attığı gollerle 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karagümrük bu sonuçla puanını 11'e çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ise 7 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Karagümrük, 8 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Ankaragücü'nün konuğu olacak, BB Erzurumspor ise 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe'yi ağırlayacak.

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