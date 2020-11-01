Süper Lig: Konyaspor 1-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u Jevtovic (k.k.) ve Aleksic'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste 3. maçını da kazandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede ev sahibi takım, rakibini 45. dakikada Marko Jevtovic (k.k.) ve 58. dakikada Danijel Aleksic'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konya ekibinin tek golü ise 69. dakikada Artem Kravets'ten geldi.

Öte yandan Konyaspor'da Nejc Skubic, mücadelenin 21. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 10'a çıkararak 7. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 6 puanla 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İttifak Holding Konyaspor ise 7 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

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