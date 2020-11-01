01 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Süper Lig: Konyaspor 1-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Başakşehir seriye bağladı!
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında , deplasmanda İttifak Holding 'u Jevtovic (k.k.) ve Aleksic'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste 3. maçını da kazandı.

'in 7. haftasında ile , Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede ev sahibi takım, rakibini 45. dakikada Marko Jevtovic (k.k.) ve 58. dakikada Danijel Aleksic'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konya ekibinin tek golü ise 69. dakikada Artem Kravets'ten geldi.

Öte yandan 'da Nejc Skubic, mücadelenin 21. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 10'a çıkararak 7. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 6 puanla 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında , 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da 'ni ağırlayacak. İttifak Holding Konyaspor ise 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanına konuk olacak.

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