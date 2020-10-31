31 Ekim 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan flaş yorum! "Net kırmızı kart"
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, Emre Güral'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.
31.10.2020
Emre Güral'ın tartışmalı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Emre Güral'ın Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahale net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
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