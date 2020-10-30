Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, futbol takımının oyuncuları, teknik heyet, idari ve destek ekiplerine yapılan rutin Covid-19 testlerinin sonuçlandığı, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.

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