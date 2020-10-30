30 Ekim 2020, Cuma

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Medipol Başakşehir'de corona virüsü şoku! Resmen açıklandı

Başakşehir'de corona virüsü şoku!
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

ekiplerinden , 1 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'de bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, futbol takımının oyuncuları, teknik heyet, idari ve destek ekiplerine yapılan rutin Covid-19 testlerinin sonuçlandığı, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.


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