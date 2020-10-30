30 Ekim 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

İşte Kasımpaşa'nın Trabzonspor maçında kazandığı penaltı!

İşte Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı pozisyon!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

'in 7. haftasında , sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. ekibi, mücadelenin 56. dakikasında kazanırken, Aytaç Kara'nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi. İşte o pozisyon...

'in 7. haftasında , evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 56. dakikasında konuk takım kazandı.

Mavi-beyazlıların vuruşunu Aytaç Kara değerlendiremedi ve topu Trabzonspor kalecisi engelledi.

İşte penaltı çalınan pozisyon;

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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