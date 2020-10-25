25 Ekim 2020, Pazar

SÜPER LİG

Alanyaspor 2-0 Karagümrük | MAÇ SONUCU

Alanyaspor liderliği bırakmıyor!
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

'in 6. haftasında oynanan Aytemiz -Karagümrük mücadelesinde ev sahibi takım her iki yarıda attığı gollerlerle rakibini 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'in 6. haftasında Aytemiz ile karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise Davidson ile Babacar kaydetti.

Bu skorun ardından Alanyaspor 16 puan ile liderliğini korurken, Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı.

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