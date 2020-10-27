Beşiktaş'ta Josef de Souza PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden PFDK sevklerini açıkladı. Denizlispor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, "kural dışı hareket" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaşlı Josef de Souza ile Fraport TAV Antalyaspor futbolcusu Amilton, "kural dışı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da PFDK'ya sevkine karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:
1-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu AMILTON MINERVINO DA SILVA'nın 24.10.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 25.10.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3-YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in 26.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası medyaya yapmış olduğu"sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi YAVUZ CİNKAYA'nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın 26.10.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR- BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5-DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu RIZA ÇALIMBAY'ın 26.10.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu"sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MUSTAFA DEMİRCİ'nin 26.10.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü Başkanı HÜSEYİN ÜNEŞ'in 24.10.2020 tarihinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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