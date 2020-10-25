Süper Lig: Yeni Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş'tan geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, başkent temsilcisini 24. dakikada Semih Kaya ve 53. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 10. dakikada Murat Yıldırım'dan geldi.

Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor, puanını 8'e çıkararak maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 4 puanla 20. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nde Stancu sol kanattan ceza alanına ortaladı, arka direkteki Candeias, topu Murat Yıldırım'a bıraktı. Murat'ın altıpas gerisinden vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1.



24'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'un beraberlik golü geldi. Ev sahibi ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Cueva kullandı. Cueva'nın ceza sahasına ortasına yükselen Semih Kaya, skora denge getirdi: 1-1.



40'ncı dakikada Yeni Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Zeki'nin şutunda top yandan auta çıktı.



41'inci dakikada sarı-siyahlılarda bu kez Ahmet Ildiz, rakip ceza alanında kazandığı topu Karim Hafez'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Nordfeldt topa son anda uzandı ve rakibe üstünlük şansı vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



52'nci dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı köşe vuruşunu Zeki Yavru kullandı. Ceza alanına yapılan ortada Kubilay Kanatsızkuş, kafayla takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.



71'inci dakikada Ahmet Ildiz'in pasında topla ceza sahasında buluşan Kubilay Kanatsızkuş gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



83'üncü dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şansını denedi, top auta çıktı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzandı.

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