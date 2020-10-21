21 Ekim 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması! "Resmi başvurumuzu yaptık"

Özdemir'den seyirci açıklaması! Resmi başvurumuzu yaptık
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı Nihat Özdemir, Vakfı ile yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, , ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık" ifadelerini kullandı.

Başkanı Nihat Özdemir, ile gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tribünlere seyirci alımı ve beIN Sports'la aralarında yaşanan sorunlarla ilgili flaş ifadeler kullandı.

Süper Lig'de sadece localara seyirci alınmasının kulüpler için yeterli olmadığını belirten Özdemir, "Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, , ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık." dedi.

Türk futbolunun ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini de vurgulayan TFF Başkanı, Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar. Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz." ifadesini kullandı.

YAYINCI KURULUŞA İHTARNAME!

Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'la da aralarındaki sorunu çözemediklerini belirti ve şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports'un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulunmaktadır."

SEPİL: BEKLENTİMİZ %30 KAPASİTEYLE MAÇLARIN OYNANMASI

Nihat Özdemir'le birlikte kameralar karşısına geçen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı de tribünlere seyirci alınmasından yana olduklarını söyledi. Sepil, "Localara seyirci alındı. Korkmamamız gerektiği görüldü. Bizim beklentimiz, 'nın da önerdiği gibi yüzde 30 kapasiteyle oynanması. Bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da birçok ülkede seyirciler tribüne alınıyor. Beklentimiz bunun hayata geçmesi." dedi.

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