TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması! "Resmi başvurumuzu yaptık"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Özdemir, "TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık" ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, tribünlere seyirci alımı ve beIN Sports'la aralarında yaşanan sorunlarla ilgili flaş ifadeler kullandı.
Süper Lig'de sadece localara seyirci alınmasının kulüpler için yeterli olmadığını belirten Özdemir, "Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. TFF ve Kulüpler Birliği olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupası ve milli maçların %30 seyirci kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na resmi başvuru yaptık." dedi.
Türk futbolunun ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini de vurgulayan TFF Başkanı, Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar. Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz." ifadesini kullandı.
YAYINCI KURULUŞA İHTARNAME!
Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'la da aralarındaki sorunu çözemediklerini belirti ve şu ifadelere yer verdi:
"Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports'un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulunmaktadır."
SEPİL: BEKLENTİMİZ %30 KAPASİTEYLE MAÇLARIN OYNANMASI
Nihat Özdemir'le birlikte kameralar karşısına geçen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil de tribünlere seyirci alınmasından yana olduklarını söyledi. Sepil, "Localara seyirci alındı. Korkmamamız gerektiği görüldü. Bizim beklentimiz, UEFA'nın da önerdiği gibi yüzde 30 kapasiteyle oynanması. Bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da birçok ülkede seyirciler tribüne alınıyor. Beklentimiz bunun hayata geçmesi." dedi.
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