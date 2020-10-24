24 Ekim 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Başakşehir 5-1 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Başakşehir farka koştu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Süper Lig'in 6. Haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler rakibini 5-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 5-1 kazandı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri ise Visca (2), İrfan Can, Crivelli ve Giuliano kaydetti.

Bu skorun ardından Medipol Başakşehir puanını 7'ye yükseltirken, Antalyaspor 8 puanda kaldı.

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