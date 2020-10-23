Kasımpaşa 0-0 Göztepe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 6. Haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. İki takımında fazla pozisyona giremediği mücadele 0-0 sonuçlandı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 8 puana yükselirken İzmir ekibi puanını 7’ye çıkardı.
Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa'da 8. dakikada Hodzic ve 35. dakikada Koita'nın ağları bulan topları, VAR incelemesi sonrasında gol değeri kazanmadı. Karşılaşmada Kasımpaşa daha etkili taraf olurken, kaleyi bulan 6 şutta kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Göztepe ise mücadeleyi isabetli şut bulamadan tamamladı.
Kasımpaşa böylece, Göztepe'ye karşı üst üste 14. maçta yenilgi yaşamamış oldu. [7 galibiyet, 7 beraberlik]
Bu sonucun ardından evindeki 10. maçından da yenilmeden ayrılan Kasımpaşa puanını 8 yaparken, 5 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 4 beraberlik olan Göztepe 7 puana yükseldi.
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama